Lavori in Tangenziale a Salerno: caos e disagi per gli automobilisti

Caos e disagi, nel giorno del rientro a scuola, lungo la Tangenziale di Salerno. Sono in corso, infatti, interventi di taglio della vegetazione e di sostituzione del guardrail.

Traffico in tilt

Code di automobili si stanno verificando, fin dalle prime ore del mattino, sia in direzione sud (tra gli svincoli di Sala Abbagnano e Mariconda) che in direzione nord (verso Fratte e gli svincoli autostradali). Amareggiati gli automobilisti bloccati nei rispettivi veicoli in una giornata anche particolarmente calda.