Lite violenta tra giovani ad Agropoli: un ferito finisce in ospedale

Momenti di tensione, sabato sera, in pieno centro ad Agropoli, dov’è andata in scena una violenta lite tra alcuni giovani per motivi in corso di accertamento. L’episodio si è verificato in via Simeoni, una delle traverse di Piazza Vittorio Veneto.

Le indagini

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato un ragazzo in ospedale per alcune ferite. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.