Luci d'Artista ancora spente: gruppi di turisti increduli in giro per Salerno

La mancata accensione delle Luci d’Artista, prevista per la giornata di ieri (sabato 26 novembre), sta facendo ancora discutere. E, soprattutto, continua a lasciare l’amaro in bocca a quanti giungono in città credendo di poter ammirare le luminarie dell’edizione 2021-2022.

La visita

Anche oggi – come mostrano le foto di Antonio Capuano – gruppi di turisti sono stati avvistati sul lungomare, in Piazza della Libertà e lungo le strade del centro, ovviamente muniti di ombrello ed impermeabile a causa del maltempo. Dovranno “accontentarsi”, però, di visitare solo la nuova grande piazza cittadina e le altre location della città: per la data di accensione delle Luci bisognerà aspettare ancora, poichè il piano sicurezza definitivo non è tuttora pronto.