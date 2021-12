Luci d'artista: l'allerta meteo frena i turisti, niente ressa a Salerno

Ombrello, impermeabile, tanta curiosità ma anche le difficoltà a destreggiarsi nel traffico cittadino, che viaggia a rilento anche a causa della pioggia. Gruppi di turisti hanno sfruttato Santo Stefano "coda" del weekend natalizio, per una passeggiata nel centro storico e su Corso Vittorio Emanuele.

Niente ressa

Il solito "struscio" ma non c'è ressa: piccole comitive, calca evitata nei luoghi simbolo della movida e di Luci d'Artista. Arrivi ad intermittenza, come le lucine che abbelliscono le vetrine dei pub e dei negozi ma nessun sovraffollamento. Una passeggiata nella Villa Comunale, sullo sfondo il campanile della Chiesa dell'Annunziata illuminato. Nuova tappa in Piazza Flavio Gioia. Piazza della Libertà sguarnita, tutti sotto gli ombrelli per lo scroscio improvviso, a pochi passi dal Duomo.