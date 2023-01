Luci d'Artista, molti visitatori in centro nonostante il tempo incerto

Nonostante il tempo incerto, tanti visitatori sono venuti oggi a Salerno per ammirare le Luci d’Artista. La maggior parte sono venuti in auto, qualcuno col bus, ma al contrario di quanto avvenuto nei giorni scorsi non si sono registrati particolari disagi alla circolazione veicolare.

La location preferita

Particolarmente affollata – come mostrano le foto di Antonio Capuano – è stata, ancora una volta, la villa comunale, location preferita soprattutto dalle famiglie con bambini.