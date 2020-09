Luci d'Artista 2020/2021: 60mila euro per il piano sicurezza anti-Covid

Varato ieri, dal Comune di Salerno, l'avviso pubblico per stanziare 60mila euro per la realizzazione del piano di sicurezza e del piano di impiego necessari per garantire che la quindicesima edizione di Luci d'Artista sia a prova di norme anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta Il Mattino, si attende adesso di acquisire le manifestazioni d’interesse da parte di chi intende partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico.