Addio ad Ernesto Bini, appassionato cronista sportivo: il ricordo

E' spirato Ernesto Bini, appassionato cronista locale, noto nelle compagini sportive battipagliesi. Si svolgeranno nel pomeriggio, alle ore 16, di oggi, 13 marzo, i suoi funerali, nel santuario della chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Dolore.

Ci ha lasciati Ernesto Bini. Per anni ha seguito la Battipagliese come telecronista nelle varie emittenti televisive provinciali. Faceva il suo mestiere con passione e competenza mettendo sempre davanti a tutto l'amore per i colori bianconeri e la sua Battipaglia. Persona colta, intelligente, mai banale. La Battipagliese 1929 porge le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno voluto bene. Ciao Ernesto, riposa in pace.