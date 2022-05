Maiori piange Mario Scannapieco, stimato maître dell'Hotel Club Due Torri

Dolore e sconcerto a Maiori per la scomparsa di Mario Scannapieco, stimato professionista della Costiera Amalfitana e storico maître dell'Hotel Club Due Torri. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza vengono pubblicati, in queste ore, sui social.

Il Sindaco e l'amministrazione comunale, nel manifestare il proprio cordoglio, si stringono ai familiari di Mario Scannapieco per la sua prematura scomparsa. Storico maître dell'Hotel Club Due Torri, nelle cui sale ha espresso tutto il suo estro e la sua professionalità in occasione dei tanti banchetti di cui ne è stato l'anima e l'autentico mattatore. Amava definirsi come un umile portapiatti ma è stato molto di più per tutti noi: il suo ricordo resterà indelebile nei sorrisi catturati negli album fotografici delle centinaia di coppie che hanno scelto lui e Maiori per rendere ancor più memorabile il giorno più importante della loro vita. Addio Mario”.