Maltempo ad Eboli, allagato il centro vaccinale del "Palasele"

Il maltempo di queste ore sta provocando disagi anche all’interno dei centri vaccinali. Completamente allegato – come mostrano le foto di Vincenzo Ippolito – quello allestito all’interno del Palasele di Eboli. Sconcertati medici e infermieri giunti ieri mattina in via dell’Atletica con i vaccini da somministrare ai cittadini in fila.

I disagi

Corridoi e palestre sono stati completamente invasi dalla pioggia. Allagato anche il campo in parquet dove si svolgono le partite di pallavolo e pallacanestro oltre i concerti dei cantanti più famosi. Sembra che sia saltata tutta la guaina sul tetto della struttura. Questa mattina è previsto un sopralluogo dei tecnici con il personale di un’azienda specializzata per verificare lo stato dei danni. Per svolgere comunque la campagna di vaccinazione, medici e infermieri si sono muniti di scopee per rimuovere l’acqua. Inevitabili disagi e polemiche.