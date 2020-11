Dramma sfiorato a Pontecagnano, alberi cadono nel cortile dell'istituto "Picentia"

Tragedia sfiorata, nelle ultime ore, a Pontecagnano Faiano, dove alcuni alberi sono caduti nel cortile dell’istituto comprensivo statale “Picentia” a causa del maltempo.

La discussione

Le foto stanno facendo il giro dei social animando il dibattito tra gli stessi residenti, in quanto alcuni sostengono che appena un mese fa sarebbero stati tagliati 3/4 alberi malati, ma non sarebbero stati potati quelli sani; altri ancora parlano di un problema di manutenzione che, invece, dura da anni. Fortunatamente la scuola, a causa del Covid-19, era chiusa e al momento del cedimento non vi erano pedoni in strada.

