Camerota, al via la pulizia dei fondali del porto: estratti pneumatici e batterie per auto

E’ iniziata, oggi, la pulizia dei fondali del porto di Marina di Camerota in vista della stagione estiva. In azione gli uomini del Reparto Subacquei della Guardia Costiera che hanno estratto dal mare numerosi pneumatici, ma anche batterie per auto, sedie e altri materiali ingombranti.

I presenti

A coordinare le operazioni il tenente di vascello dell’Ufficio circondariale marittimo di Palinuro Amalia Mugavero e il comandante del locale ufficio di Marina di Camerota Sandro Desiderio. In prima linea anche l'associazione Marevivo di Salerno e l’assessore al Turismo e al Porto del Comune di Camerota Teresa Esposito.