Famiglia si perde durante una scampagnata, salvati da un carabiniere

Famiglia si perde a Marina di Camerota, viene recuperata da un carabiniere e riportata nel residence dove alloggiavano. E' accaduto qualche sera fa, ad un gruppo di persone in vacanza nella località balneare.

La disavventura

L'intera famiglia - padre, madre e figlia, originari di Salerno - erano usciti per una lunga passeggiata su di uno dei santieri della zona. Dopo poco, però, si sono accorti di non avere più orientamento e di essersi persi, non riuscendo a trovare la strada del ritorno. La chiamata al 112 in quel caso è stata provvidenziale, perchè dopo poco è intervenuto un carabiniere, con la passione per il trekking, che è riuscito a localizzare la famiglia e a riportarli sulla strada di casa. Il militare, che ben conosceva la zona, ha aiutato la famigliola a rientrare nel residence, mentre si trovavano tra i sentieri di Marina di Camerota.