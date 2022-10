Mensa dei Poveri "San Francesco": il vescovo Bellandi benedice la nuova gestione

E’ in programma per sabato 29 ottobre, alle 11.30, l’inaugurazione della nuova gestione della Mensa San Francesco di Salerno, a cura della Caritas Diocesana. Per l’occasione sarà presente, nella sede della Traversa San Domenico Savio, l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, che benedirà la struttura e a seguire parteciperà al pranzo in compagnia delle persone bisognose.

La nuova attività

Dopo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dalla Caritas, con il generoso contributo di tante persone, l’attività della Mensa ritornerà alla normalità, con il funzionamento della cucina e i pasti serviti ai tavoli. “Nell’occasione - si legge in una nota - si ringrazia l’Associazione l’Abbraccio Onlus, che nella fase emergenziale ha provveduto a fornire i pasti da asporto, che quotidianamente sono stati dati ai fratelli bisognosi. Un ringraziamento particolare anche al parroco dei Salesiani, don Pasquale Cristiani, che ha concesso in comodato gratuito, come già fatto negli anni scorsi, i locali della mensa alla Caritas”.

Gli altri partecipanti

Alla giornata inaugurale saranno presenti il direttore della Caritas don Flavio Manzo, il Vicario Episcopale per la Carità don Antonio Romano, Mario Conte, fondatore della Mensa San Francesco, i volontari e gli operatori della Caritas di Salerno, che hanno gestito in questi mesi e gestiranno le attività dell’opera.

La solidarietà

A tal proposito, si porta a conoscenza della cittadinanza e di quanti hanno contribuito e intendono ancora contribuire al sostegno della mensa “San Francesco”, che l’unico modo per poterlo fare è rivolgendosi direttamente alla Caritas di Salerno, in via Bastioni 4 (tel. 089 226000), oppure tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione Caritas Salerno (IBAN IT38W0306909606100000181176); causale: contributo pro mensa San Francesco, oppure per il Polo della Carità.