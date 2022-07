Mense scolastiche a Salerno, accolta la proposta del Psi : giù le tariffe per le famiglie a basso reddito

È stata recepita oggi, in seno alla commissione politiche sociali del Comune di Salerno, la proposta avanzata dal capogruppo del Psi a Palazzo di Città, Filomeno Di Popolo. In particolare, si è deciso di abbassare la tariffa per le mensa scolastiche relativamente alla fascia reddituale che va dai 6mila ai 9mila euro Isee a fronte dell’aumento previsto di un euro al giorno.

Il commento

“Siamo contenti che l’amministrazione abbia recepito i nostri rilievi al bilancio di previsione - commenta Di Popolo - E’ questo un primo passo importante per fare fronte alle difficoltà economiche dei nostri concittadini. Il Psi continuerà a porre attenzione alle fasce più deboli, soprattutto in questo momento contingente di difficoltà”.