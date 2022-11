Lutto a Mercato San Severino, addio all'imprenditore Antonio Abate Piano

Lutto a Mercato San Severino per la scomparsa dell’imprenditore Antonio Abate Piano, molto conosciuto nel comune della Valle dell’Irno (ma non solo) per essere il titolare del negozio di abbigliamento “Store D 1961”.

Il ricordo

Sui social il messaggio dell’avvocato salernitano Luciano Provenza, amministratore del Salotto Gastronomico: “Se ne va un imprenditore capace, onesto e tanto generoso. È stato sempre vicino alle iniziative di solidarietà del Salotto. Ricordo che di sua sponte nel suo negozio a Mercato San Severino raccolse in un salvadanaio molte offerte per l'acquisto di un' auto ad Erasmo. Esprimo a nome del Salotto gastronomico le più sentite condoglianze alla famiglia”.