Lavori nel Cilento, chiude la strada tra Marina di Camerota e Palinuro

Da domani (lunedì 9 gennaio 2023), per almeno 4 giorni, la strada Marina di Camerota-Palinuro, nel tratto che costeggia la spiaggia del Mingardo e la Cala del Cefalo, resterà chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 16.30.

I lavori

L’ordinanza si è resa necessaria per permettere alla ditta esecutrice di portare a termine l’intervento di messa in sicurezza e ripristino del costone roccioso. Nel tratto di strada provinciale 562, tra Cala Finocchiara e la spiaggia con lo scoglio denominato “La vela”, infatti, i versanti rocciosi sono in stato di intenso dissesto ed evidenziano alcune consistenti porzioni rocciose che presentano distacchi e fratture vistose.