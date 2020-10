Molesta una giovane mentre sono in fila: denunciato pensionato a Caggiano

E' stato denunciato per violenza sessuale, un pensionato di Caggiano. L'uomo è accusato di aver molestato una 25enne del posto, qualche giorno, mentre entrambi erano in fila per accedere ad un negozio nella piazza del comune.

L'intervento

Sul posto, i militari che hanno denunciato l'anziano, attivando il “Codice Rosso”, un procedimento a tutela delle donne vittime di violenza sessuale.