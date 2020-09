Chiuso il prolungamento del Molo Manfredi: al via i lavori, i dettagli

Chiuso, il prolungamento del molo Manfredi: diventerà un cantiere per l'imboccatura del porto. Dunque, si allunga il molo di sopraflutto di 200 metri, accorciando il molo di sottoflutto di 100 metri.

I dettagli dell'intervento

L'allungamento del Molo avverrà con 20 cassoni in cemento all'interno dei quali saranno collocate delle turbine per la produzione di energia elettrica dal moto ondoso e dalle maree. Tali cassoni verranno realizzati nell'area dove è stato organizzato il cantiere, nell'acqua con casseforme auto affondabili. Una volta pronti, con i rimorchiatori, si procederà con la posa in opera quindi l'allungamento, dopo aver provveduto alla bonifica degli ordigni bellici già rilevati con i georadar.



