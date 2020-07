Nasconde fucile e cartucce in un fondo agricolo: arrestato 75enne a Montecorvino Rovella

Un pregiudicato di 75 anni, originario di Acerno, è stato arrestato a Montecorvino Rovella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione in un fondo agricolo, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola parzialmente abrasa ed 11 cartucce dello stesso calibro. L’arma è risultata rubata a Pescopagano nel 2003. L’uomo, già noto per altri reati, è finito in manette per detenzione di arma clandestina e ricettazione ed era stato raggiunto dal divieto di detenzione di munizioni ed armi.