Montecorvino Rovella, via libera al restyling di Viale dei Cappuccini

La giunta municipale di Montecorvino Rovella ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di Via Cavour - Viale dei Cappuccini. L'intervento in questione risolverà la problematica legata agli smottamenti verifcatisi in zona. Prevista, inoltre, la realizzazione di un belvedere a sbalzo.

Il commento

“L'impegno per il territorio prosegue senza sosta» spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmine Falabella, che aggiungono: «Con questo intervento strutturale raggiungiamo due obiettivi: mettere in sicurezza una volta per tutte l'area dopo gli smottamenti e renderla maggiormente fruibile grazie alla realizzazione di un nuovo Belvedere”.