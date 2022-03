Tettoia abusiva scoperta a Montesano sulla Marcellana: scatta l'ordine di demolizione

Gli uffici del Comune di Montesano sulla Marcellana hanno disposto la demolizione di una struttura risultata priva di autorizzazione edilizia nella frazione di Arenabianca. Il sopralluogo è stato effettuato dal responsabile dell’area tecnica del Comune, dai carabinieri della locale Stazione, dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e dagli operatori di Polizia Locale, i quali si sono recati in località Fiego nella frazione Arenabianca per eseguire un accertamento edilizio.

Le criticità

Dagli accertamenti è emerso che la tettoia, per una superficie complessiva di circa 30 metri quadri destinata a deposito di attrezzature varie, è risultata priva di autorizzazioni edilizie. In particolare è costituita da una struttura portante verticale con pilastri a sezione quadrata in muratura di blocchi di cemento e pilastri a sezione quadrata intonacati con cemento, che sembrano essere di recente realizzazione. La struttura portante orizzontale presenta travi di legno ed è coperta da un’orditura in legno con sovrastante manto di copertura in tegole di laterizio. La pavimentazione invece è di battuto di cemento.La struttura risulta quindi realizzata in assenza di titolo edilizio, inoltre l’area su cui sono state realizzate le opere è soggetta a vincolo sismico – 1^ Categoria. Per queste motivazioni il Comune ha disposto la demolizione totale delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire e in assenza di autorizzazione sismica.La demolizione, a spese del proprietario, dovrà avvenire entro 90 giorni.