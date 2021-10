Morte di Dora Lagreca, mistero sul sangue trovato sugli orecchini

Proseguono senza sosta le indagini della Procura di Potenza per fare luce sulla morte di Dora Lagreca, la 30enne morta nel capoluogo lucano dopo essere precipitata da un balcone a Potenza. Nei giorni scorsi l’avvocato della famiglia – riporta Il Mattino – ha consegnato agli inquirenti un paio di orecchini argentati con una piccola macchia di sangue sopra. A notarla uno dei familiari che ha subito allertato il legale, il quale, successivamente, ha inviatoi bijoux alla Procura. Potrebbe trattarsi un nuovo elemento utile alle indagini per capire cosa sia successo quella drammatica notte. Occorrerà comprendere se Dora indossava quegli orecchini durante la serata trascorsa con il fidanzato, attualmente indagato al suicidio.

La tragedia

Dora Lagreca, originaria di Montesano sulla Marcellana, è morta nella notte fra l'8 e il 9 ottobre, dopo essere precipitata da un balcone, al quarto piano di una palazzina di via di Giura. Il fidanzato, A.C, 29 anni, non presente ai funerali, conviveva con la vittima ed è ora indiziato di istigazione al suicidio in quanto un'unica persona presente al momento della tragedia. Anche al termine dei funerali diversi amici di Dora si sono mostrati perplessi sull'ipotesi del suicidio suffragando quanto già sostenuto nei giorni scorsi dal sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi, il quale aveva detto all'Ansa:" Ci sembra molto strano che Dora possa aver compiuto un gesto estremo decidendo di farla finita".