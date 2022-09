Fiaip a lutto: addio alla presidente Bottiglieri, il cordoglio

Salerno a lutto: è scomparsa Mariella Bottiglieri presidente Fiaip cittadina, la Federazione Italiana agenti immobiliari professionali. “Siamo smarriti e addolorati di fronte alla scomparsa della nostra cara Mariella. Abbiamo da sempre sperato che la forza di volontà, la caparbietà e l’amore per la vita che la contraddistinguevano avrebbero allontanato questo giorno il più possibile. Come associazione, come associati, porteremo avanti il ricordo della splendida persona che abbiamo conosciuto, sorridente, disponibile e sempre determinata", hanno scritto dall'associazione.

Il cordoglio

Cordoglio anche da parte del Past President Claudio Matarazzo, il Presidente Vito Gagliardo, i Consiglieri e tutti gli associati Fiaip Napoli che "addolorati, piangono l'immatura scomparsa della Presidente Fiaip Salerno, collega competente e capace, donna forte e risoluta, amica affettuosa e sorridente, che ha combattuto, fino alla fine, con grande coraggio e dignità". Ad unirsi al dolore della Fiaip, anche gli associati REazione A.I.A. Tutti stretti attorno alla famiglia di Mariella Bottiglieri.