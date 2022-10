Lutto a Salerno: addio a Fiore Cipolletta, storico tifoso

Salerno a lutto: è spiratp Fiore Cipolletta, storico tifoso Granata, già socio GDF e poi dei Fedelissimi e del Palmo Canzolino. La sua morte è stata comunicata su Facebook: "Con profondo dolore volevo comunicare che Fiore non è più tra noi. La sua anima è volata in cielo tra la pace e la serenità. Volevo ringraziare tutti ma proprio tutti gli amici e conoscenti che lo hanno sopportato e supportato nella sua avventura in FB. Siete stati la sua distrazione e l'occasione per ritrovare vecchi amici e trovarne di nuovi".

Il ricordo

Come ricordato dai familiari, "Fiore era una persona onesta intellettualmente e moralmente, non si è mai nascosto sotto false spoglie e ha sempre fatto dell'ironia una sua caratteristica. Ha amato tanto: la sua Lucia, i suoi figli Adriana e Daniele e i suoi adorati nipoti Simone, Christian e Roma. Ha amato la Salernitana dalla sua nascita di un amore viscerale e infinito. Ha amato la politica restando fedele al suo pensiero. Ha amato gli amici anche scontrandosi con loro, ma rispettoso. Ci mancherà in ogni cosa e in ogni minuto della vita senza di lui. Lui vi saluta, mi ha raccomandato di farlo!!!", si legge ancora su Facebook. Fiumi di messaggi di cordoglio sulla sua bacheca. Dolore.