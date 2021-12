Protesta in piazza Santelmo, a Torrione: girotondi e striscioni contro il green pass

Striscioni e girotondo in piazza per dire "no al green pass" e stop alla guerra tra vaccinati e non vaccinati. Sono scesi in piazza Santelmo, sabato sera, diversi cittadini contrari al Green Pass, a Torrione.

Diversi di loro non indossavano la mascherina, nonostante viga un'ordinanza regionale sull'obbligo del dispositivo di protezione anche all'aperto. La protesta silenziosa dei No Pass, dunque, prosegue, dando appuntamento al prossimo fine settimana.

Foto di Guglielmo Gambardella