In piazza Portanova per dire "no" al vaccino e al green pass: nuovo presidio a Salerno

Sono tornati in piazza per dire "no" al green pass e agli obblighi legati al vaccino anti-Covid, questa sera, numerosi salernitani che, ogni sabato, tengono un presidio pubblico per esprimere il loro dissenso verso l'attuale gestione dell'emergenza sanitaria.

Il presidio

Diverse persone si sono fermate in piazza Portanova per ascoltare le ragioni dei manifestanti che, nonostante le restrizioni vigenti, non cessano di ribadire contrarietà al super green pass.