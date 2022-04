Lavori a Nocera, Angri e Scafati, scatta la sospensione idrica: l'elenco delle strade

Disagi in vista per molte famiglie dell’Agro nocerino sarnese. La società Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle 7 alle 23:30 di mercoledì 27 aprile 2022, nel comune di Nocera Inferiore, per consentire l’intervento di riparazione. Potrebbero verificarsi, di conseguenza, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica a Monte Vescovado, Rione Vescovado ed in tutte le relative traverse. Predisposto servizio idrico sostitutivo, con autobotte, dalle 7 alle 22 del presso Via San Prisco, angolo Via Rullo. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle 23:30.

Gli altri comuni

Per consentire lavori su reti o impianti per migliorare il servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 15 di giovedì 28 aprile alle 7 di venerdì 29 aprile, nelle seguenti zone di Angri:

Parco Satriano, Traversa Cinque, Traversa Olimpia Sport, Via Avagliana, Via Campania, Via Campia, Via Casa Pagano, Via Clemente Tafuri, Via Crocifisso (da angolo Via Papa Giovanni XXIII fino ad angolo con Via Salice), Via De Vivo, Via Dei Goti, Via Del Maio, Via Fondo Rosa, Via Fontane, Via Francesco Petrarca, Via I Pontoni, Via II Pontoni, Via Lazio, Via Leonardo da Vinci, Via Madonna delle Grazie, Via Michelangelo Buonarroti, Via Nazionale (da angolo con Via Palmentelle fino ad angolo con C.so V. Emanuele), Via Orta Corcia Est, Via Orta Corcia, Via Orta Longa, Via Orta Loreto, Via Palmentelle, Via Paludicella, Via Papa Giovanni XXIII, Via Pozzillo, Via Salice, Via San Sebastiano, Via Santa Maria ai Camaldoli, Via Santa Maria, Via Satriano, Via Stabia, Viale Europa. Tutte le relative traverse.

Dalle ore 7, alle 23:30 di mercoledì 27 aprile, per consentire l’intervento di riparazione, vi saranno mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica nelle seguenti strade e località del Comune di Nocera Superiore:

Località Casa Milite, McDonald’s, Via Casa Pareti, Via Castagneto, Via Cimitero, Via Croce Melloni, Via Croce, Via Cupa Mileto, Via del Santuario, Via Garibaldi, Via Giovanni XXIII, Via Iroma, Via Lamia, Via Materdomini, Via Nazionale (zona Camerelle), Via Riccio, Via Risorgimento, Viale Croce. Tutte le relative traverse.

Infine, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 15 di giovedì 28 aprile alle 7 di venerdì 29 aprile, nelle seguenti zone di Scafati: Via Concilio,Via Tora e traverse, Via vicinale Concilio.