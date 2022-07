Droga nelle scarpe da consegnare al compagno detenuto, condannata una donna

Aveva nascosto della droga nelle scarpe che poi dovevano andare al compagno in carcere, ad Avellino. Niente sconti in Cassazione per una 39enne di Nocera, che si è vista respingere ricorso in Cassazione, con la pena a 3 anni di reclusione diventata ora definitiva.

Le accuse

La donna era stata giudicata colpevole in primo e secondo grado, con l'appello che aveva rideterminato la pena in quella attuale. Nel suo ricorso aveva sostenuto vizi di motivazione, oltre alla sau innocenza, spiegando di non sapere che in quelle scarpe ci fosse stupefacente, circa 100 grammi. Per i giudici il ricorso è stato dichiarato inammissibile.