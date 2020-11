Beni confiscati alla camorra a Nocera Inferiore: gli obiettivi e i progetti

Valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, a Nocera Inferiore. Nei giorni scorsi, sopralluogo del sindaco Manlio Torquato e del procuratore a Nocera Inferiore, Antonio Centore. I luoghi visitati, insieme al dirigente di settore, il parco di Luggo, il parco Franca e poi il quartiere Piedimonte. Un giro tra i beni sequestrati alla camorra e ora nelle disponibilità dell'amministrazione comunale

Gli obiettivi

Le verifiche sono state effettuate presso una villa in via Astuti, confiscata a Mario Pepe, e gli appartamenti di via Fucilari, confiscati a Salvatore Di Maio. La riqualificazione è in corso da qualche mese. La scorsa primavera partirono infatti i cantieri. Nell’ex villa di Mario Pepe, dove i lavori sono a buon punto, sarà insediato un centro di assistenza per le famiglie in difficoltà. In passato, pochi anni dopo la confisca, il Comune la diede in gestione ad un’associazione che si occupa di affido familiare che realizzò al parco di Luggo una casa-famiglia. Poi la chiusura in previsione di una riqualificazione. Ci vorrà ancora un pò per l’attico al Parco Franca, in ragione di problemi con la fornitura elettrica ancora non resa esecutiva dall’ Enel. L’immobile appartenuto a Salvatore Di Maio è costituito da due livelli: un piano giorno, uno notte ed ampi terrazzi. È un edificio di notevole grandezza, diviso in due parti. La realizzazione di una serie di appartamenti dovrebbe concludersi entro il prossimo anno. Si punta a dare una risposta, in questo senso, al problema abitativo di diverse famiglie. Grazie all'uso dei fondi europei, circa 360mila euro. A seguire, poi, ci sono ventuno garage in via Angioini, confiscati a Macario Mariniello. Per questi ultimi, la giunta avviò un progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per un importo di circa 100mila euro ed è stata presentata domanda di partecipazione al finanziamento. I box sotterranei si trovano a Piedimonte. L'idea è quella di realizzare una piazza. In ultimo, una vecchia abitazione sempre a Piedimonte e un fondo agricolo in via Fiano.