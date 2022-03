Esplode bomba carta davanti ad un parco residenziale a Nocera Inferiore: si indaga

Un forte boato ha svegliato, nel cuore della notte, i residenti del Parco Santa Rita, situato in località Piedimonte a Nocera Inferiore.

Le indagini

Una bomba carta, infatti, è stata fatta esplodere davanti al cancello d’ingresso del condominio di via Prisco Palumbo. I danni non sono ingenti, ma la paura tra gli abitanti è tanta. Si tratta, infatti, del terzo ordigno che viene fatto esplodere in città dall’inizio dell’anno. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato le indagini. E’ mistero sul movente.