Nocera Inferiore, arrestato per spaccio: in casa aveva 23 grammi di cocaina

Beccato in casa con 23 grammi di cocaina, va ai domiciliari G.G. , 35enne di Nocera, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, già con precedenti per armi e droga, è stato raggiunto in casa dalla polizia di Stato, con perquisizione svolta poi per trovare riscontro a quanto acquisito in precedenza.

Le indagini

L'attenzione sul traffico di droga a Nocera Inferiore resta massima, da parte degli inquirenti, in ragione di una serie di indagini sui nuovi equilibri criminali in città, specie nella gestione delle piazze di spaccio, dopo le ultime inchieste della Procura Antimafia di Salerno.