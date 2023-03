Nove grammi di coca in casa e bilancino, condannato

Condannato ad otto mesi - con pena sostitutiva di 1050 euro da pagare quale sanzione pecuniaria - per un 35enne di Nocera Inferiore, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La condanna

La polizia gli trovò 9,58 grammi di cocaina, a seguito di perquisizione, nascosti in alcune buste in cellophane, a loro volta contenute in una macchina spremiagrumi, insieme ad un bilancino elettronico di precisione, buste in plastica di cellophane e circa 500 euro in contanti. La somma fu sequestrata perché ritenuta provento di spaccio, poi restituita dal tribunale, all'esito della direttissima. L'uomo, già noto per precedenti specifici, era finito agli arresti domiciliari. In ragione della riforma Cartabia, con la possibilità di accedere a pene sostitutive per condanne fino ai 4 anni, il tribunale ha emesso sentenza con pena pecuniaria, in alternativa agli otto mesi di reclusione.