Nocera Inferiore, arrivano i primi profughi dall'Ucraina in ospedale: sono mamma e figlio

Anche l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ha accolto, nella giornata di ieri, i primi profughi provenienti dall'Ucraina, fuggiti da più città a causa della guerra

Mamma e figlio

A essere ricoverato presso pediatria un bambino di 4 anni, con febbre alta. Il piccolo era insieme alla madre, 45enne, anche lei ricoverata per una broncopolmonite. I due erano giunti a Napoli, poi a Nocera per assistenza e le cure necessarie. L'ospedale di Nocera si è fatto trovare pronto, nonostante l'affluenza enorme di persone che ogni giorno accorrono al presidio. Il personale sanitario ha preso in cura il piccolo insieme alla madre.