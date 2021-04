Nocera Inferiore, sotto processo viene escluso dal bando: il Tar respinge il ricorso

I giudici della sezione salernitana hanno valorizzato gli elementi giudicati ostativi e connessi a carichi pendenti legati al candidato, come il rinvio a giudizio per reati quali l'associazione.

Era stato escluso da un concorso del Comune di Nocera Inferiore per un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile. Ora anche il Tar ha dato ragione al Comune

La vicenda

I giudici della sezione salernitana hanno valorizzato gli elementi giudicati ostativi e connessi a carichi pendenti legati al candidato, come il rinvio a giudizio per reati quali l'associazione. La decisione fu ufficializzata lo scorso 15 febbraio, dal dirigente di settore. Contro la decisione, il candidato aveva fatto ricorso al Tar. Il tribunale ha specificato che vi è difetto di giurisdizione, in quanto il Tar può pronunciarsi solo sulle procedure concorsuali in senso stretto, dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del tribunale ordinario