Furto in una scuola di Nocera, sottratti i soldi da due distributori automatici

Furto nell'istituto superiore di Nocera Inferiore, "Guglielmo Marconi": rubati soldi da un distributore. Chi ha agito ha anche distrutto il sistema di videosorveglianza e la centralina telefonica. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato

Il fatto

Il ladro - o i ladri - ha portato via tutte le monetine dai distributori automatici di merendine. L'istituto ha sospeso le lezioni, il giorno dopo la scoperta dei danni, per problemi organizzativi. Diversi i danni in alcune delle stanze dell'istituto, così come i segni lasciati sui distributori e alcune finestre. Gli inquirenti indagano ora per identificare l'autore del raid, magari con la visione di telecamere esterne.