Comune contro Agenzia delle Entrate, a Nocera Superiore: il Tribunale dà ragione a Palazzo di Città

Il Comune di Nocera Superiore vince contro l’Agenzia delle Entrate. "Se normalmente con il Fisco, a ragione o a torto, ce l'hanno automobilisti e cittadini che si vedono recapitare cartelle esattoriali, stavolta è un Comune, quello di Nocera Superiore, a costituirsi in giudizio ed a vincere in Tribunale contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per incassare somme derivanti da cartelle esattoriali inviate a contribuenti inadempienti non riscosse in tempi utili proprio dall’Agenzia e, quindi, cadute in prescrizione. - si legge sulla nota del Comune- La diatriba tra i due enti nasce da diversi ricorsi presentati da altrettanti cittadini che si erano rivolti al Giudice per chiedere l’annullamento di alcune cartelle esattoriali andate in prescrizione per omessa o tardiva notifica da parte dell’Agenzia. Nel momento in cui i contribuenti hanno presentato istanza di annullamento delle cartelle al Tribunale, contestualmente il Comune di Nocera Superiore, attraverso l’Ufficio Avvocatura, si è costituito contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo la condanna al pagamento delle somme che non sono state recuperate per cause imputabili al concessionario, ovvero la mancata o tardiva notifica delle cartelle esattoriali".

La condanna è giunta pochi giorni fa con ordinanza di assegnazione (ex art.552 cpc) del Tribunale di Salerno (Ufficio Esecuzione Mobiliare): l’ex Equitalia è stata condannata a riconoscere al Comune di Nocera Superiore il pagamento delle somme oggetto della costituzione in giudizio e spese processuali per un totale di circa 14mila euro. Le spettanze sono state assegnate dal Giudice presso la Banca d’Italia.

Parla il sindaco Giovanni Maria Cuofano: