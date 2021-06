Ospedale di Cava senza Rianimazione, lanciata petizione per le dimissioni dell'assessore Lamberti

E’ partita, oggi, la petizione popolare per la richiesta delle dimissioni ad horas dell’assessore con delega alla salute pubblica del Comune di Cava de’ Tirreni Armando Lamberti. A promuoverla il Comitato Civico “Il Piccolo Antonio Civetta” insieme ai Comitati Uniti in difesa del diritto alla salute di Vietri/Costa d’Amalfi.

L'iniziativa

La protesta è scattata, come annunciato in occasione del sit in di protesta di sabato scorso, dopo le “mancate risposti e i soliti rinvii da parte dell’amministrazione cavese” per la riapertura del reparto di Rianimazione presso il locale ospedale. I promotori invitano a sottoscrivere “in massa tale petizione affinché questo sia una primo passo quale riscatto per la difesa di un diritto sacrosanto alla salute e alla vita di migliaia di cittadini. Il tuo sostegno a questa vitale causa è necessario ora prima che è troppo tardi. Dunque, firma e condividi con i tuoi contatti. Grazie. Solo Uniti possiamo veder riconosciuti i nostri diritti. Forza e coraggio!”.

LINK PETIZIONE: https://chng.it/SRjCN6XwmF