Covid-19 ospedali in affanno, parla Polichetti: "Carenza cronica di personale"

"Il disagio che si registra anche in queste ore, in corsia, riguarda la carenza cronica di personale che afflige tutti gli ospedali della nostra regione. Si sta ponendo rimedio. Non c'è un caso specifico della rianimazione Covid al Ruggi". Lo dice il segretario Fials, Mario Polichetti. I salernitani sono preoccupati: il lavoro del personale medico e paramedico è encomiabile, senza sosta, ma al Ruggi si è sottodimensionati, occorrerebbe rinfoltire i ranghi anche nel reparto di terapia intensiva.

In provincia

A Sarno, nel frattempo, dopo il focolaio all'ospedale Martiri di Villa Malta, è stata effettuata la sanificazione del reparto di Medicina. Nei giorni scorsi, infatti, sette pazienti e tre infermieri erano risultati positivi. Il reparto dovrebbe essere regolarmente riaperto all'utenza.