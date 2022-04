Ospedale di Oliveto Citra, novantenne positiva al Covid operata al femore fratturato

Novantenne positiva al Covid operata con successo. Grande soddisfazione presso il piccolo ospedale di Oliveto Citra. Una donna di Sicignano degli Alburni con una importante frattura del femore da tre giorni era assistita nell’area Covid allestita presso il Pronto Soccorso di Oliveto Citra diretto dal dottor Cembalo e coordinato dal dottor Perciabosco.

L’intervento

All’ennesima risposta negativa per un posto letto in una Ortopedia Covid, l’equipe Ortopedica diretta dal dottor Calabrò non ha potuto più aspettare, perché la frattura del femore andava necessariamente operata e messa in sicurezza. E così grazie alla supervisione del direttore sanitario dottor Umberto Di Filippo e del coordinatore infermieristico dottor Esposito, si sono attivate tutte le procedure anti Covid per poter operare la malcapitata e garantire la sicurezza degli operatori e degli altri degenti del nosocomio.

Dopo l’intervento la paziente ha continuato la degenza nell’area Covid allestita all’esterno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Oliveto Citra, messa a disposizione dalla Fondazione San Francesco D’Assisi onlus ed oggi è stata dimessa per proseguire le cure a domicilio e poi presso un centro di riabilitazione.

“Poter donare di nuovo il sorriso ad un nostro anziano fragile per noi è una soddisfazione che ci ripaga da tutti i sacrifici fatti e ci incoraggia a fare di più e meglio”, dichiara il presidente della Fondazione San Francesco D’Assisi Mino Pignata.