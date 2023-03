Ospedale di Roccadaspide, Villani (M5S) interviene sulla temporanea chiusura della Lungodegenza

La coordinatrice del Movimento 5 Stelle di Salerno: “Depotenziato nel corso degli anni, oggi il nosocomio non è in grado di garantire assistenza a 57mila abitanti di 23 comuni. La Salute nelle aree interne della Campania non è più un diritto Costituzionale, ma un optional”