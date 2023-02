Pagani, al via i lavori di restyling delle strade: ecco l'elenco

Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di restyling del manto stradale a Pagani. Fitto il calendario delle strade interessate dalla riqualificazione, dalla periferia al centro. Lavori che saranno organizzati per step, per scongiurare l’ingolfamento della viabilità a causa di eventuali troppe strade impedite al traffico.

L'elenco

Ad inaugurare l’apertura di questa prima fase, la partenza dei lavori su via Mangino e via Cesarano, a cui seguiranno via Salerno e via Nocelle. Il secondo step riguarderà, poi, via Niglio e via Traversa Fontana. A seguire via Carlo Tramontano e via Santa Chiara. Infine via Malet e via Astarita, che sarà interessata da interventi di arredo urbano.

Le riqualificazioni programmate si aggiungono a quelle già in atto in via Padre Sorrentino, Traversa Mangioni e via Taurano. Un lavoro di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, seguiti dall’assessore augusto Pepe, su cui sono stati investiti oltre 800 mila euro, e a cui se ne aggiungeranno altri 500 mila circa, per un totale di 1milione e 300 euro.

Il commento

Soddisfatti i sindaco De Prisco e l’assessore Pepe: “Siamo estremamente soddisfatti di questi lavori che rivoluzioneranno la viabilità cittadina, da troppo tempo penalizzante per i cittadini. Abbiamo fortemente voluto e lavorato per questo restyling, con l’ufficio lavori pubblici, vista l’assenza più che decennale di interventi completi di restyling stradale, che esulassero dalla manutenzione straordinaria. Precisiamo che nei prossimi mesi annunceremo altri lavori che interesseranno altre strade del centro e della periferia, mano mano tutte le vie paganesi avranno la riqualificazione che i cittadini attendono da tempo”.