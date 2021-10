La nuova Piazza Alario a Salerno è pronta: le foto in anteprima

La nuova Piazza Alario sta per essere aperta alla città. Sono quasi ultimati, infatti, i lavori di riqualificazione avviati dall’amministrazione comunale di Salerno, attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione in parte in pietra lavica, di un nuovo prato, la sistemazione delle aiuole, l’installazione di nuove panchine e giostrine per bambini.

La data dell’inaugurazione non è stata ancora calendarizzata, ma potrebbe essere decisa già nei prossimi giorni. (Le foto sono di Antonio Capuano).