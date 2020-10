Ruba i soldi dalla cassa di un distributore di carburanti: arrestato 26enne a Polla

Un pregiudicato 26enne di Polla è stato arrestato dai carabinieri di Sala Consilina per furto aggravato. Dopo aver sfondato una porta in vetro, il giovane si è introdotto all’interno dei locali in uso ad un distributore di carburanti e successivamente, forzando la cassa self-service, si è impossessato della somma di 2300 euro.

L'arresto

Grazie alle testimonianze dei presenti, però, è stato subito identificato e il denaro restituito al proprietario dell’attività. Ora il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.