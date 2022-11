Disagi per il maltempo a Pontecagnano: bara "portata via" dall'acqua, strada chiusa al traffico

Disagi anche sul territorio di Pontecagnano Faiano a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Salerno. La polizia locale, nel pomeriggio di oggi, ha chiuso al traffico via Irno.

Le criticità

Alla base della decisione di interdire al traffico la strada, vi sono gli allagamenti registrati nei pressi della località Trivio Granata. L'acqua proveniente da un terreno posto ad un'altezza maggiore rispetto alla sede stradale, infatti, ha dato vita ad un "effetto cascata", mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti. La situazione, in ogni caso, è sotto controllo e nessun danno a persone o cose è stato registrato.

Il fatto

Intanto, presso il cimitero di Pontecagnano, una cittadina ha visto la bara di una sua familiare (fortunatamente vuota), "navigare" per il cimitero, trascinata via dall'acqua piovana che ha trasformato le strade del camposanto in fiumi in piena. La malcapitata si era recata al cimitero per la tumulazione di una sua zia defunta: sconcertante l'accaduto, immortalato anche su foto e denunciato a mezzo Facebook (vedi foto in alto ndr).