Pontecagnano, la denuncia dell'Udc: "Situazione delle strade disastrosa"

"Situazione delle strade disastrosa". È quanto denuncia l'Udc di Pontecagnano Faiano rispetto alla condizione delle strade cittadine, soprattutto nell'area del litorale. Arterie in condizioni tali da rendere "pericoloso il transito delle auto, dei pedoni, delle bici e dei veicoli in genere".

Le criticità

Nel mirino la carenza di requisiti per l'attraversamento in sicurezza, la manutenzione carente, la mancanza di marciapiedi, l'assenza di piste ciclabile, la carenza di segnaletica (sia orizzontale che verticale) e la sosta incontrollata. Per questo motivo l'Udc, guidato dal coordinatore Filippo Troisi, chiede all'amministrazione "di adottare le idonee misure e provvedimenti utili a mitigare il rischio da incidente stradale a tutela dell'incolumità delle persone".