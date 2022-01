Prorogata la sospensione della mensa scolastica, a Monte San Giacomo, dove il numero dei positivi risulta notevolmente ridotto ed è ad oggi pari a 24 persone. Le vaccinazioni con dosi booster stanno proseguendo speditamente, e la percentuale di popolazione coperta da terza dose è, ad oggi, pari a circa il 60%, con un sicuro, netto incremento nella prossima settimana.

La sospensione

Il sindaco, in via precauzionale, ha inoltre deciso di prorogare la sospensione della mensa scolastica, la cui ripresa è prevista, salvo ulteriori provvedimenti, per lunedì 14 febbraio.