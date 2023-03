Provincia di Salerno, proseguono i lavori per gli 80 anni dello sbarco degli Alleati

Si è tenuto oggi a palazzo Sant’Agostino il secondo incontro propedeutico alla costituzione del comitato per la celebrazione dell’80° anniversario dell’Operazione Avalanche, un avvenimento che ha cambiato il destino dell’Italia, liberandola dal regime nazifascista, e che ha contribuito a mutare le sorti delle seconda guerra mondiale.

Il commento

“È fondamentale lavorare insieme - dichiara il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – alla stesura congiunta di un programma di eventi celebrativi per promuovere memoria, conoscenza, crescita culturale e vantaggio economico per l’intero territorio. Oggi c’è stata una partecipazione massiccia con oltre 20 comuni, a cui si sono aggiunti una ventina di rappresentanti di associazioni e istituzioni scolastiche. Sono già emerse molte proposte interessanti, sicuramente fare rete ci permetterà di intercettare al meglio i flussi turistici con relativo sviluppo per le nostre comunità.”