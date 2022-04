Busitalia: installate le nuove fermate di Busitalia a servizio dei collegamenti con i rioni collinari

Installate, le nuove fermate di Busitalia dopo i sopralluoghi ed il completamento degli atti autorizzativi nei rioni collinari di Salerno.

Lo ha annunciato l'assessore comunale alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella: "Nei mesi scorsi erano state presentate dai concittadini dei rioni collinari due petizioni per la richiesta di introduzione di nuove fermate: i concittadini di Giovi per l’istituzione di una nuova fermata in via Petrone per favorire la discesa dal bus prima del capolinea nella direzione rioni collinari - Pastena per le linee 13 - 16. I concittadini di Ogliara per le installazione di nuove fermate su via della Sanginella, nella direzione centro - rioni collinari per le linee 2 - 20". Gli utenti, dunque, sono stati accontentati.