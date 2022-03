Donazioni in abbondanza per le raccolte per l'Ucraina, il cuore grande dei salernitani

Generosità e altruismo: questo emerge dalla risposta solidale dei cittadini alle raccolte benefiche messe in campo in favore degli ucraini in fuga dalla guerra. In particolare, tantissime le donazioni di beni alimentari non deperibili presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, a Salerno, dove, il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 17 alle 18.30, è possibile contribuire a dar una mano agli ucraini giunti nel nostro territorio dopo la fuga, regalando alimenti non a breve scadenza, nell'ambito dell'iniziativa della parrocchia insieme alla cooperativa sociale Galahad e alla Domus Familia Felix. Oltre agli alimenti, la settimana scorsa erano state richieste anche delle scarpe per donna e bambini: immediata la risposta dei cittadini che hanno consentito a chi aveva bisogno di ricevere in tempi record quanto necessario. La raccolta, a cui si affianca quella dei medicinali da inviare in Ucraina promossa dalla parrocchia con la Caritas diocesana, è ancora in corso.

L'altra iniziativa

Intanto, prosegue anche la raccolta di beni di prima necessità presso l'ex tabacchificio di Centola, a Pontecagnano. Nei giorni dispari, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, presso la sala convegni della struttura, è possibile donare medicinali integri, alimentari a lunga conservazione, prodotti per l'igiene e dispositivi di protezione individuale.



Foto in basso di Guglielmo Gambardella