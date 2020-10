Vibonati, strattona un anziano e gli ruba l'auto: arrestato

In azione, i carabinieri di Vibonati nel primo pomeriggio di oggi: come riporta Ondanews, è stato arrestato un 30enne con l'accusa di rapina. Il giovane, dopo aver spinto e strattonato un 80enne, si era impossessato dell’auto di proprietà dell’anziano, una Fiat Panda, per poi fuggire.

L'arresto

Ma non l'ha passata liscia: il 30enne che si trovava a bordo dell’auto, è stato rintracciato e messo in manette.